Pracowita noc strażaków. IMGW znów ostrzega przed silnym wiatrem

"Uwaga! Dziś, w nocy i jutro rano możliwy silny wiatr (21/22.10). Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy". SMS-y z ostrzeżeniem przesłano do odbiorców w części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego" – podano na profilu RCB na Twitterze.

Dziś rano pojawiła się również aktualizacja, która rozszerza obszar, na którym będzie występowało niebezpieczeństwo ze strony silnego wiatru.

"SMS-y z ostrzeżeniem o silnym wietrze przesłano również do odbiorców w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim" – czytamy na profilu RCB.

twitter

Silny wiatr na terenie Polski

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał dane dotyczące siły wiatru odnotowanej w ciągu ostatniej doby. Porywy dochodzące do 160 km/h odnotowano na Śnieżce i Połoninie Wetlińskiej.

twitter

IMGW przewiduje, że w piątek wiatr nadal będzie dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 95 km/h. Wysoko w Tatrach porywy do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h.

Na terenie Polski będzie występowało duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami oraz przelotny deszcz. Miejscami na północy mogą wystąpić burze.

twitter

Brak prądu

Jak podał w mediach społecznościowych z-ca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak, na godzinę 6.00 rano 22 października ponad 120 tys. odbiorców w Polsce pozostawało bez prądu. Do największej ilości zdarzeń doszło w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim.

"Na godz. 06.00 na terenie kraju 121 193 odbiorców pozbawionych energii elektrycznej (najwięcej - mazowieckie: 47 910, wielkopolskie - 21 000). Zdarzenia atmosferyczne w dniu 21.10: liczba zdarzeń - 10 361. Najwięcej w woj.: dolnośląskie - 2201; wielkopolskie - 1920" – czytamy na Twitterze.

twitter

Z kolei strażacy informują, że tylko do godziny 20.30 dnia 21 października w związku z silnym wiatrem interweniowali prawie 10 tys. razy. Niestety odnotowano 4 zgony.

"Do godz. 20:30 strażacy interweniowali 9693 razy #silnewiatry. Najwięcej w woj.: dolnośląskim 2079; wielkopolskim 1849; kujawsko-pomorskim 1100; zachodniopomorskim 831; lubuskim 784, mazowieckim 779. Śmierć poniosły 4 os. a 13 zostało rannych" – czytamy na profilu PSP.

twitterCzytaj też:

"Najostrzej wypowiadał się premier Holandii". Kulisy szczytu UECzytaj też:

Niepożądane odczyny po szczepieniach COVID-19. Rząd podaje oficjalne dane