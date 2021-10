Polska pomaga Rumunii. Przyjęliśmy 3 pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie

– Zostałem poproszony przez ministra zdrowia Rumunii, abyśmy przyjęli pacjentów covidowych do polskich szpitali. W tym momencie przyjęliśmy 3 pacjentów z Rumunii, którzy są w stanie ciężkim. Przyjęliśmy postawę solidarnościową, mamy zgodę od premiera – przekazał Adam Niedzielski na antenie Radia Zet.

Rumunia prosi o pomoc

Kilka dni temu, w z związku z dramatyczną sytuacją, rumuńskie władze zwróciły się o pomoc do Unii Europejskiej. Proszą o wysłanie odpowiedniej ilości dawek przeciwciał monoklonalnych, aby móc leczyć 40 tys. pacjentów, znajdujących się aktualnie w ciężkim stanie. Rumunia boryka się z najgorszą do tej pory falą zakażeń na koronawirusa. Statystyki pokazują, że codziennie przybywa nawet do 16 tys. nowych przypadków, co daje liczbę 700 chorych na milion osób dziennie – opisuje portal medexpress.pl.

Kraj ten jest drugim najmniej zaszczepionym krajem w UE, z zaledwie 33 procentami ludności, które otrzymały co najmniej jeden zastrzyk. Gorzej sprawa wygląda tylko w Bułgarii, gdzie w sierpniu ten odsetek przekraczał 15 proc.

Nowe obostrzenia. Niedzielski mówi o bardziej liberalnym podejściu

Minister zdrowia dopytywany na antenie Radia Zet o to, czy "zrewidowanie prognoz" dot. nowych zakażeń oznacza realne działanie np. wprowadzenie nowych obostrzeń, przywrócenie stref żółtych i czerwonych lub stref tylko dla zaszczepionych odparł, że "na razie polityka jeśli chodzi o restrykcje i obostrzenia jest zdecydowanie bardziej liberalna niż rok temu". – Jest znacząca różnica jeśli chodzi o sytuację epidemiczną (w tym roku - red.). Patrzymy też dookoła siebie (...), trzeba zacząć od tych spraw najbardziej podstawowych, takich jak powrót do pewnej dyscypliny noszenia maseczek – stwierdził Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Niedzielski: Osoby zaszczepione nie mogą płacić za brak odpowiedzialności niezaszczepionych