MON: NATO solidarne wobec ataku hybrydowego ze strony Białorusi

– Mogę powiedzieć, że jest duże zrozumienie dla problemu, z którym Polska ma do czynienia. Sprawa dotyczy zresztą nie tylko Polski. Również mój litewski odpowiednik, a także łotewski mówili o doświadczeniach ich państw, związanych z atakiem hybrydowym, jaki ma miejsce na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą. Jest zrozumienie ze stron naszych sojuszników dla podejmowanych działań. Jest też pewien rodzaj poparcia ze strony naszych sojuszników, chociaż my podkreślaliśmy, że potencjał Polski jest na tyle duży, że dajemy sobie radę z tym wyzwaniem. Natomiast ważna jest jednomyślność, ważna jest solidarność państw NATO i chciałbym podkreślić, że takie słowa usłyszałem – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej po spotkaniu z ministrami obrony w Kwaterze Głównej NATO.

Debata ministrów obrony

Podczas sesji roboczych ministrowie obrony państw NATO rozmawiali także m.in. na tematy związane ze wzmacnianiem sojuszniczych zdolności odstraszania i obrony, w tym kierunków zaangażowania Sojuszu w zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, po zakończeniu misji wojskowej w Afganistanie.

– Rozmawialiśmy o odstraszaniu i obronie, a więc o zadaniach, które są podstawowymi zadaniami NATO. Omawialiśmy plany operacyjne, omawialiśmy plan strategiczny, którym będzie posługiwał się naczelny dowódca sojuszniczy w Europie, jeśli chodzi o jego aktywność w ramach Sojuszu. Wysłuchałem dziś wystąpień poszczególnych ministrów obrony, odbyła się dobra dyskusja. Przede wszystkim możemy być zadowoleni z tego, że NATO wyraźnie widzi zagrożenie rosyjskie. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że to co się dzieje, to czym wykazuje się reżim Łukaszenki ma poparcie strony rosyjskiej i leży w jej interesie. Mówiłem o tym, w jaki sposób przeciwdziałamy kryzysowi migracyjnemu, a także o rozwijaniu zdolności obronnych Wojska Polskiego, o tym, że inwestujemy w obronność. Sekretarz Generalny NATO wspomniał, że 10 państw wydaje ponad 2 proc. PKB na obronność, a Polska znajduje się w tym gronie. W gronie liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego – przekazał szef MON.

