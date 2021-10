Zemmour dla "Do Rzeczy": Polska musi stawiać opór. Popieram jej walkę z Brukselą

Chociaż zyskujący coraz większą popularność prawicowy pisarz i publicysta Eric Zemmour oficjalnie nie ogłosił jeszcze swojego startu w wyborach na prezydenta Francji, to według francuskich mediów wszystko wskazuje na to, że niedługo to zrobi. Ostatnie sondaże wskazują, że Zemmour zajmuje trzecie miejsce, tuż za Marine Le Pen.

Niedawno Eric Zemmour opublikował list odnoszący się do wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w kwestii relacji norm prawa unijnego do prawa krajowego, potwierdzającego nadrzędność prawa krajowego w postaci konstytucji. "Stawiając polską konstytucję ponad prawem europejskim, polski Trybunał Konstytucyjny korzysta jedynie z przysługujących mu uprawnień. Wykonuje jedynie swoją prerogatywę do decydowania o tym, które ustawy mają zastosowanie w Polsce, a które nie” – napisał Zemmour.

Zemmour: Polska musi stawiać opór

W specjalnym wywiadzie dla "Do Rzeczy" Eric Zemmour odnosi się m.in. do sporu Polski z Brukselą. – W pełni popieram rząd polski i polskie społeczeństwo w ich konfrontacji z Komisją w Brukseli. Ledwo ukrywane groźby i szantaż w stosunku do krajów

takich jak Polska to coś niebywałego. Instytucje unijne stały się instrumentami w służbie ideologii, która nie dopuszcza,

aby poszczególne narody mogły podejmować inne decyzje w kwestiach tak fundamentalnych jak organizacja społeczna i polityczna państwa. Polska musi stawiać opór – wskazuje Eric Zemmour.

Cały wywiad znajduje się w najbliższym numerze "Do Rzeczy".