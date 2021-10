Morawiecki w PE, rezolucja ws. Polski, szczyt UE. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Morawiecki w PE: Odrzucam język gróźb

We wtorek w Parlamencie Europejskim przemawiał premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w debacie poświęconej praworządności w Polsce i wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa krajowego nad unijnym. – Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Niedopuszczalne jest rozszerzanie kompetencji, działanie metodą faktów dokonanych, działanie metodą szantażu. Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń – mówił premier.

Rezolucja ws. Polski

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

Szczyt Rady Europejskiej

W piątek zakończył się unijny szczyt w Brukseli. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła na konferencji prasowej, że Komisji Europejska oczekuje od Polski wdrożenia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. – System dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni – oświadczyła szefowa KE.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział po zakończeniu szczytu, że Polska nie ma problemów z praworządnością, "ale niektóre państwa w niewłaściwy sposób rozumieją nasze reformy". – Zakres kompetencji i działania UE jest określony ściśle w pewnych granicach. Tymi granicami są kompetencje, które są określone w traktatach. Zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba przypominać o tym, że UE działa w granicach przyznanych kompetencji – tłumaczył Morawiecki.

Protest "Solidarności" w Luksemburgu

W piątek związkowcy z "Solidarności" protestowali przed siedzibą TSUE w Luksemburgu przeciwko wyrokowi trybunału w sprawie kopalni Turów. We wrześniu TSUE nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w tej kopalni.

– Ostrzegamy i dajemy wam czas do namysłu. Jeżeli nie, to podpalimy Europę, ale podpalimy ją w naszych sercach, aby dać odpór tym idiotom, którzy dzisiaj decyzjami jednoosobowymi zamykają tysiące miejsc pracy i chcą pozbawić energii elektrycznej milionów Polaków – mówił podczas przemówienia w Luksemburgu przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.



TOP 5 portalu DoRzeczy.pl!

Przedstawiamy pięć najlepiej czytających się tekstów na naszym portalu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Co wzbudziło Państwa ciekawość?

1. To nie Polska zostanie ukarana. Przecieki z unijnego szczytu – Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" poinformował, że Komisja Europejska zamierza sięgnąć po mechanizm praworządności, ale nie wobec Polski tylko Węgier.

2. Mocny Apel Bosaka do Morawieckiego. Ziemkiewicz dołącza – Jeśli nie ma woli współpracy, to nie należy upokarzać Polski żebrząc o wspólny kredyt – zaapelował do premiera Krzysztof Bosak z Konfederacji.

3. Ziemkiewicz: Obetnijcie Polsce te fundusze – Publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz w mocnych słowach skomentował toczącą się w europarlamencie debatę na temat praworządności oraz unijnych funduszy.

4. "Skąd się bierze ta panika?". Europoseł z Francji podał powód ataku na Polskę – Polski Trybunał Konstytucyjny w końcu pokazał, gdzie jest miejsce Unii Europejskiej – powiedział podczas debaty w Parlamencie Europejskim Nicolas Bay z francuskiego Frontu Narodowego.

5. Francuska dziennikarka broni Polski. "Fascynuje mnie podstawowe kłamstwo w tej sprawie" – Popularna francuska dziennikarka Charlotte d'Ornellas stanęła w obronie Polski w konflikcie z Unią Europejską.

