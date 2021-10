Delegaci Narodów Zjednoczonych w Warszawie? Młodzież zorganizowała symulację obrad ONZ

Młodzi ludzie z kilkunastu krajów świata przyjechali do Warszawy by dyskutować o globalnych problemach. Okazją do tego jest Warsaw Model United Nations – symulacji obrad ONZ. Wydarzenie to uczniowie II LO im. Stefana Batorego Warszawie przygotowali dla swoich rówieśników już po raz piętnasty

Model United Nations to popularne na całym świecie wydarzenie, w ramach którego młodzi ludzie wchodzą w rolę delegatów państw członkowskich ONZ i biorą udział w symulacji obrad tej organizacji dyskutując na ważne dla międzynarodowej społeczności tematy. W Polsce wydarzeni to już po raz piętnasty zorganizowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie. Na Warsaw Model United Nations 2021 (WawMUN 2021), które rozpoczęło się w piątek i potrwa do poniedziałku przyjechało ponad 200 delegatów z wielu miast Polski, ale także z takich krajów jak Szwajcaria, Słowenia, Włochy czy Stany Zjednoczone. Wielobiegunowy świat Temat przewodni tegorocznej edycji to „ONZ w wielobiegunowym świecie". Młodzież podzielona na komitety takie jak WHO, UN Women czy UNICEF podejmie m.in. tematy dotyczące misji pokojowych ONZ, zdrowia psychicznego mieszkańców krajów rozwijających się, sytuacji Ujgurów w Chinach czy ekonomicznych sposobów stabilizacji Ameryki Środkowej. Biorący udział w wydarzeniu młodzi ludzie muszą wykazać się nie tylko znajomością problemów krajów, które będą reprezentować jako delegaci, ale także wiedza na temat tego jak przebiegają obrady Zgromadzenia Ogólnego ONZ czy dyskusje w oenzetowskich agendach. Wydarzenie odbywa się w całości w języku angielskim co jest okazją dla młodzieży do wykorzystania umiejętności językowych. – To wielkie przedsięwzięcie, które gromadzi młodych i nauczycieli z różnych miast Polski, a także gości z zagranicy zostało przygotowane z inicjatywy młodych i przez nich zorganizowane – podkreślała podczas inauguracji WawMUN 2021 Barbara Kardas, dyrektor II LO im. Stefana Batorego. – Ta energia młodzieży a także zainteresowanie różnorodnymi problemami z jakimi boryka się współczesny świat świadczy o tym, że młodzież Liceum Batorego, szkoły z tak długą i bogatą tradycją, jest gotowa łączyć historię z najbardziej aktualnymi wyzwaniami współczesnych czasów. Uczestnicy w ciągu kilku dni konferencji nie tylko wejdą w role delegatów państw członków ONZ, ale będą również poznawać stolicę Polski, wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać przyjaźnie. „Do Rzeczy" objęło WawMUN 2021 patronatem medialnym.

Warsaw Model United Nations 2021 XV edycja odbędzie się 22-25 października