To nam mówili przed przystąpieniem do UE. Lisicki: Okazało się, że jest zupełnie inaczej...

Tekst okładkowy napisany został przez Marka Jurka. Jest to esej pokazujący, co nam mówiono w 2003 i 2004 roku, kiedy toczyła się debata na temat przestąpienia Polski do UE. Jak rządzący wtedy politycy mówili, że nie trzeba się obawiać niczego, co jest związane ze sferą kultury, cywilizacji, religii. Że te sfery zostaną pozostawione w wyłącznej polskiej kompetencji. Po tych 17-18 latach okazało się, że jest całkiem inaczej. Marek Jurek opisuje to bardzo precyzyjnie, dokładnie, krok po kroku – mówi Paweł Lisicki zachęcając do lektury najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".