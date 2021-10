Pijana kobieta nie zatrzymała się do kontroli drogowej. Staranowała trzy samochody

Do zdarzenia doszło w sobotę, tuż przed godziną 23.00. Policjanci dostali informację, iż po mieście jeździ czarne BMW x5, którego kierowca może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze szybko namierzyli pojazd i poprzez sygnalizację świetlną, próbowali zmusić kierowcę do zatrzymania się. To jednak się nie udało. Kierowca jechał dalej, nie zważając na podążających za nim funkcjonariuszy drogówki.

Rajd po mieście zakończył się w momencie, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w znak drogowy, a następnie w trzy prawidłowo zaparkowane samochody.

Kobieta pod wpływem alkoholu

Kierowcą okazała się 22-letnia kobieta, od której było czuć alkohol. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pod wpływem alkoholu był również pasażer z którym kobieta podróżowała.

Kobieta podczas zatrzymania była agresywna i arogancka wobec funkcjonariuszy. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Tylko w pierwszym półroczu 2021 roku, policjanci zatrzymali niemal 50 tys. nietrzeźwych kierowców. W całym roku 2020 liczba zatrzymanych wyniosła ponad 99 tys. osób.

Czytaj też:

Mężczyzna zawiózł ciężarną żonę do szpitala. Teraz grożą mu dwa lata więzieniaCzytaj też:

Policjanci z Białegostoku zatrzymali kierowcę busa. Przewoził nielegalnie imigrantów