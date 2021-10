"Mogłeś przejść do historii, a wybrałeś...". Brudziński mocno odpowiada Gowinowi

Szef polskiego rządu udzielił wywiadu "Financial Times". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem odniósł się do konfliktu Polski z Unią Europejską. – Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

Wywiad jest szeroko komentowany przez polityków i dziennikarzy. Głos w sprawie postanowił zabrać były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

"Mowa jest srebrem, a... Niech ktoś z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego przypomni mu ciąg dalszy" – napisał na Twitterze polityk. Dodał, że "korzystanie z forum jednej z najbardziej opiniotwórczych na świecie gazet do wykazywania się twardością przed Prezesem niestety pozbawia rząd powagi". Kończąc, zalecił Mateuszowi Morawieckiemu, aby ten lepiej zajął się cenami prądu.

"Wybrałeś totalną opozycję"

Na reakcję na te słowa obozu rządzącego nie trzeba było długo czekać. Gowinowi postanowił odpowiedzieć Joachim Brudziński.

"Szanowny Jaroslawie" – zaczął swój wpis europoseł PiS i kontynuował: "mogłeś być jako wicepremier politykiem, który razem z Mateuszem Morawieckim przejdzie do historii jako ten, który wspiera rozwój Polski, zarówno tej metropolitarnej i tej gminnej i powiatowej".

"Wybrałeś rozkładówkę w #GW [Gazecie Wyborczej], opozycje totalną i malkontenctwo a'la Budka" – podsumował Brudziński.

Czytaj też:

"Pozbawia rząd powagi". Gowin uderza w premieraCzytaj też:

Żakowski ostrzega PO: To jest śmiertelna pułapka