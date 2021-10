Kaczyński upamiętnił Grażynę Langowską. "O takich ludziach trzeba pamiętać"

W poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą śp. Grażynie Langowskiej – byłej posłance i działaczce "Solidarności".

Kaczyński: Pięknie wpisała się w dzieje Polski

– Grażyna Langowska była działaczką opozycji, Solidarności, więźniem politycznym, posłanką, działaczką porozumienia centrum, później AWS, ale przede wszystkim była osobą o bardzo sprecyzowanych poglądach i osobą o silnym charakterze – mówił podczas uroczystości prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zwrócił uwagę, że Langowska "miała w sobie siłę i uczciwość, która nakazywała jej przede wszystkim domagać się jasnego stawiania spraw". – Nie znosiła kłamstwa i bardzo często interweniowała, jeśli dwie osoby o tej samej sprawie powiedziały co innego. Czyniła nasze ówczesne środowisko czymś żywym. Czymś, co funkcjonowało w wymiarze politycznym i ludzkim, mającym znaczenie, ponieważ odnosi się do wartości. Grażyna była osobą, która nosiła w sobie wartości tak, że inni je odczuwali – dodał.

– O takich ludziach jak Grażyna Langowska trzeba pamiętać, bo oni stanowią coś, co można określić jako utrwalanie poprzez ludzi historii. Wpisała się w dzieje Polski, w dzieje naszego narodu i wpisała się w nie pięknie – ocenił Kaczyński.

Morawiecki: To cicha bohaterka "Solidarności"

Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Langowska jest cichą bohaterką "Solidarności". – Jak rozmawiałem o Grażynie Langowskiej z osobami, które ją znały, zawsze mówiły o jej konsekwencji, o jej wierze w Polskę i ogromnym zaangażowaniu – podkreślił.

Przypomniał jej wielką dbałość o młodzież, kształcenie i wychowywanie. Zaznaczył, że przykładała ogromną wagę do tego, co "pozwoliło naszemu państwu przetrwać, czyli do kultury i literatury".

– Gorzki to chleb polskość i Grażyna Langowska doskonale o tym wiedziała. Działała i żyła w trudnym okresie przełomu, tworzenia się "Solidarności" i zawsze miała w sobie ten azymut, który był najbardziej właściwy – stwierdził Morawiecki.