Fundacja zrywa współpracę z Bożeną Dykiel. Poszło o te słowa

Aktorka Bożena Dykiel była w sobotę gościem porannego programu TVN. Została zaproszona tam jako ambasadorka kampanii społecznej mającej popularyzować wiedzę nt. depresji oraz metod walki z tą chorobą.

Artystka stwierdziła, że jedną z przyczyn choroby jest niedobór litu. Dodatkowo Dykiel zaprezentowała swoją wizję tego, jak zapobiegać depresji. – Wojtek Młynarski też chorował na depresję. To jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Wiec trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie – stwierdziła aktorka w rozmowie z Ewą Drzyzgą oraz Agnieszką Woźniak-Starak.

Koniec współpracy

Występ Dykiel wywołał falę krytyki. Teraz Fundacja, której ambasadorką była aktorka, poinformowała o zerwaniu kooperacji. Jednocześnie Fundacja "Twarze Depresji" podkreśla, że dotychczas współpraca układała się bardzo dobrze.

"Fundacja "Twarze depresji" jako organizator kampanii społecznej "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję." w porozumieniu z Panią Bożeną Dykiel podjęła decyzję o zakończeniu współpracy. Wybitna aktorka była naszą ambasadorką od sześciu edycji i bardzo dziękujemy Jej za udzielone wsparcie" – czytamy w komunikacie.

Wskazano też: "Pragniemy podkreślić, że Pani Bożena Dykiel była naszą ambasadorką od sześciu edycji. Brała udział w naszych konferencjach prasowych, podczas których udzielała wywiadów nie budzących [sic!] żadnych zastrzeżeń. W 13. edycji naszej kampanii w spocie radiowym aktorka zachęcała do leczenia depresji u psychiatry i psychologa, podkreślając, że "to żaden wstyd skorzystać z ich pomocy".

Fundacja podkreśla, że jej zadaniem jest propagowanie rzetelnej wiedzy opartej na badaniach. "O początku istnienia propaguje wiedzę o tym, że depresja jest chorobą, która wymaga leczenia. Od trzynastu edycji kampanii „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”. podkreślamy jednoznacznie, że TYLKO połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą walki z depresją. Promujemy wiedzę opartą na rzetelnych badaniach klinicznych – tak w kampanii, magazynie „Twarze depresji”, jak i wszystkich pozostałych naszych działaniach edukacyjnych i pomocowych. Obranej drogi nie zamierzamy zmieniać. Dobro osób cierpiących na depresję jest dla nas najważniejsze" – zaakcentowano w stanowisku.