Nieoficjalnie: Policja zatrzymała Mirosława Hermaszewskiego. Miał kierować pod wpływem alkoholu

80-letni Mirosław Hermaszewski został zatrzymany przez policję, a badanie wykazało u niego zawartość 0,6 promila alkoholu w organizmie – podaje rmf24.pl.

Kierowca jechał zygzakiem

Auto marki volvo jadące zygzakiem dostrzegli policjanci w cywilu, którzy jechali za nim drogą. Natychmiast zawiadomili drogówkę o podejrzeniu, że za kierownicą pojazdu siedzi nietrzeźwy kierowca.

Funkcjonariusze zatrzymali samochód i przebadali kierowcę na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazało 0,6 promila. Kierującym okazał się Mirosław Hermszewski. Został zwolniony po spisaniu protokołu. Samochód odprowadziła do domu inna osoba.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godz. 14:00. – Mężczyzna jechał pojazdem zygzakiem, co wskazywało na to, że może prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów. Po zbadaniu okazało się, że ma ponad pół promila alkoholu w organizmie. Jest to już przestępstwo – mówi w rozmowie z Radiem Dla Ciebie Rafał Jeżak z działu prasowego mazowieckiej policji.

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, czyli ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, jest w Polsce przestępstwem i grozi za nie odpowiedzialność karna.

Kim jest Mirosław Hermaszewski?

Hermaszewski to pierwszy i jedyny Polak, który odbył lot w kosmos. Był członkiem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, był też w latach 80. komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

W 2001 wystartował bez powodzenia w wyborach parlamentarnych do Senatu z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy.

