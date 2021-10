Kamiński zaprezentował szczegóły ustawy modernizacyjnej

– Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj państwa poinformować o szczegółach ustawy modernizacyjnej. To niezwykle ważna ustawa, tak naprawdę jest to wielka inwestycja w bezpieczeństwo Polaków i realne wzmocnienie naszych służb odpowiedzialnych za losy naszych obywateli w sytuacjach trudnych – mówił Kamiński podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie.

Zapowiedział, że w latach 2022-2025 na rozwój i modernizację służb podległych MSWiA rząd przeznaczy około 10 mld złotych.

Policja największym beneficjentem programu

Kamiński dodał, że najwięcej środków otrzyma policja, która jest największą formacją podległą ministrowi spraw wewnętrznych. – To będzie około 6,5 mld złotych. Co chcemy za to sfinansować? Na pewno chcemy, żeby i policja, i inne nasze formacje były formacjami większymi, tak żeby skutecznie realizować zadania ustawowe, jakie zostały na te formacje nałożone – podkreślił.

Jak mówił, celem jest zwiększenie policji o mniej więcej 7,5 tys. etatów, z czego 1,8 tys. będzie dedykowanych nowej strukturze – Centralnemu Biuru ds. Zwalczania Cyberprzestępczości. – To jest wielkie wyzwanie XXI wieku i będziemy tworzyli na wzór obecnego CBŚP drugą taką służbę wewnątrz policji dedykowaną zwalczaniu cyberprzestępczości – tłumaczył Kamiński.

Szef MSWiA zapowiedział również kontynuację rozbudowy posterunków policji w mniejszych miejscowościach oraz rozwój szkolnictwa policyjnego, w tym powstanie nowej Szkoły Policyjnej w Lublinie oraz rozbudowę obecnej Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie.

