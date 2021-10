Nieoficjalnie: Paweł Zalewski dołącza do Szymona Hołowni

Koło parlamentarne Polska 2050 zyska dziś kolejnego posła – informuje portal Onet. Serwis zapewnia, że transfer posła zostanie ogłoszony podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Na obecną chwilę w kole Polski 2050 zasiadają Hanna Gil-Piątek, Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, Wojciech Maksymowicz, Mirosław Suchoń i Tomasz Zimoch.

Poza Platformą

W połowie maja Paweł Zalewski oraz Ireneusz Raś zostali wykluczeni z Platformy Obywatelskiej na wniosek jej przewodniczącego Borysa Budki. Obaj politycy twierdzą, że nikt z PO nie rozmawiał z nimi o nadchodzącej decyzji. Jako powód wyrzucenia z partii podano "działania na szkodę Platformy”. Politycy złożyli w tej sprawie odwołania do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

Posiedzenie sądu, na którym miał być rozpatrywaniu wniosek Zalewskiego, miało odbyć się we wtorek wieczorem 19 października. Ostatecznie jednak do niego nie doszło, ponieważ polityk wycofał swoje odwołanie od decyzji władz PO.

Pożegnanie z wyborcami

Zalewski postanowił pożegnać się z wyborcami i członkami PO. Polityk napisał list, który został umieszczony na jego profilu w Facebooku.

"Po pięciu miesiącach od wykluczenia mnie z Platformy Obywatelskiej przez Zarząd Krajowy, postanowiłem wycofać moje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego od tej decyzji" – informuje Zalewski.

Poseł dziękuje członkom partii za "zaufanie i życzliwość". Osobne podziękowania skierował do Donalda Tuska za zaproszenie go w 2009 roku do Platformy Obywatelskiej.

"Liczę, że jego przywództwo w Platformie będzie ważnym czynnikiem prowadzącym do zjednoczenia opozycji przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi" – pisze polityk PO.

