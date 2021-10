Organizacje rodzicielskie apelują do posłów o poparcie projektu "Stop LGBT"

"140 tysięcy obywateli sygnowało projekt mający na celu ochronę przed propagandą homoseksualną na ulicach polskich miast" – informuje Fundacja Życie i Rodzina, która zainicjowała projekt.

Główne założenia projektu to: zabezpieczenie przed profanacjami i atakami na Kościół katolicki poprzez doprecyzowanie przepisów; ochrona przestrzeni publicznej przed homopropagandą; realizacja zawartej w Konstytucji zasady ochrony rodziny; uniemożliwienie domagania się adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ochrona przed zgorszeniem na ulicach (negliż, gorsząca sceny w trakcie zgromadzeń aktywistów LGBT), a także ochrona przed wyśmiewaniem najważniejszych symboli związanych z historią Polski.

"Doświadczenie wielu państw pokazuje, że homolobby najpierw prowadzi radykalną kampanię społeczną, a następnie przechodzi do realizacji swoich żądań w sferze prawa. Także w Polsce w trakcie parad tzw. «równości» aktywiści LGBT otwarcie przyznają, że chodzi im o to, by wkrótce zalegalizować śluby par jednopłciowych i homoadopcje" – informuje na swojej stronie Fundacja Życie i Rodzina.

Pozytywne opinie organizacji rodzinnych

Projekt uzyskał pozytywną opinię Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, które podkreśla aspekt psychologiczny i społeczny zmian zaproponowanych w ustawie. Autorzy zwracają szczególną uwagę na fakt, że "ideologiczne cele środowisk LGBT opierają się na negowaniu faktów biologicznych, promowaniu programowej rozwiązłości seksualnej i obaleniu tożsamości seksualne co prowadzi do rozpowszechnienia na masową skalę zaburzonych tożsamości i zachowań seksualnych".

Oceniają też, że tzw. parady równości w swej istocie polegają na promocji "monstrualnej rozwiązłości" i obscenicznych zachowaniach. Wiążą się z tym profanacje symboli religijnych mające na celu poniżenie osób wierzących. Wedle autorów opinii proponowane w ustawie rozwiązania powstrzymują destrukcyjne zachowania nastawione na niszczenie norm moralnych i kulturowych.

Pozytywną opinię do projektu przesłało też Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. Organizacja apeluje do parlamentarzystów, aby poparli ten projekt obywatelski. Sygnatariusze opinii podkreślają, że organizacje LGBTQ++ pod pozorami szczytnych idei tolerancji, miłości i przeciwdziałania dyskryminacji tak naprawdę forsują radykalne zmiany społeczne, które mają doprowadzić do zniesienia wszelkich norm moralnych. Dodatkowo autorzy przypominają fakt, że polityczny ruch LGBT promuje poglądy sprzeczne z wiedzą naukową – szczególnie w sferze płci i seksualności.

