"Początek wojny Morawieckiego z Sasinem?"

"Konflikt na linii Mateusz Morawiecki – Jacek Sasin narasta w ostatnich miesiącach. Stawka: jak największe wpływy w rządzie. W ostatnich dniach temperatura sporu znacznie się jednak podniosła. Poszło o personalia" – opisuje Wirtualna Polska.

Człowiek Morawieckiego?

Tekę ministra rozwoju objął Piotr Nowak, uważany za zaufanego człowieka premiera.

– Mówienie, że to człowiek Morawieckiego i że to premier forsował jego kandydaturę na ministra rozwoju jest sporym nadużyciem. Od początku pracy w resorcie finansów między nimi nie było żadnej chemii. Morawiecki był zadowolony, że Nowak przeniósł się do Waszyngtonu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jakiś czas temu Nowak zasygnalizował jednak, że chce wrócić do Polski. To konserwatysta z poglądów, a jego amerykańscy mocodawcy byli dla niego zbyt liberalni – stwierdza informator WP.

Kandydatura Nowaka miała zyskać niespodziewanie sojusznika w osobie Jacka Sasina. To właśnie wicepremier miał forsowaćkandydaturę Nowaka i przekonywać do tego prezesa PiS.

Serwis ustalił też, że premier próbował również porozumieć się z Marcinem Ociepą. Ociepa podpisał umowę koalicyjną z PiS i chrapkę na fotel ministra rozwoju. "Na apetycie na zastąpienie swojego byłego szefa w ministerstwie się zakończyło" – czytamy.

Nowy minister rolnictwa

Drugim nowymministrem, któremu bliżej jest do Jacka Sasina, jest nowy wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. "Premierowi udało się jedynie ugrać przenosiny Grzegorza Pudy z resortu rolnictwa do ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Kowalczyk, któremu najbliżej jest do byłej szefowej rządu Beaty Szydło, dzień po nominacji ogłosił, że będzie chciał jak najszybciej zakończyć tworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego" – opisuje WP.

