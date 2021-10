Korwin-Mikke doigrał się. Posła ukarano za te słowa

Korwin-Mikke został ukaranyprzez Komisję Etyki Poselskiej za swoje słowa o Adolfie Hitlerze, LGBT i pedofilii. Wiceprzewodnicząca komisji przekazała PAP, że Korwin-Mikke nie czuł się winny i nie miał żadnej refleksji nt. swoich działań.

Hitler, LGBT i pedofilia

Pierwsza wypowiedź, za którą ukarano Korwin-Mikkego dotyczyła Adolfa Hitlera oraz hlokaustu. – Mordowanie milionów ludzi nie było celem Hitlera. Niech mi pan pokaże chociaż jedno zdanie, które będzie świadczyć o tym, że wiedział o eksterminacji Żydów. Gdyby dziś stanął przed sądem, musiałby zostać uniewinniony – mówił poseł Konfederacji w wywiadzie dla „Do Rzeczy”.

Druga wypowiedź padła 18 lipca w programie TVP Info. – Jednym z tych niesłusznie ważnych punktów dla ludzi, którzy rządzą Unią Europejską, są prawa LGBTQ... Z, bo o zoofilach nie możemy zapominać, bo oni będą o to walczyli, i to jest dla nich bardzo ważne – mówił w programie "Woronicza 17". Za te dwie wypowiedzi Komisja zwróciła posłowi uwagę.

Kara za słowa o pedofilii

Trzecia sprawa dotyczy sprawy pedofilii, którą poseł miał ponoć zbagatelizować. Słowa padły 16 września na antenie kanału „Krul TV”. Polityk został wówczas zapytany, czy obowiązujący aktualnie w Polsce wiek, kiedy zgodnie z prawem można uprawiać seks, jest właściwy.

W odpowiedzi Korwin-Mikke przyznał, iż jest zwolennikiem natury. – Wiek zgody powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki. Są dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe – oświadczył poseł Konfederacji.

– To nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej, to natura o tym decyduje. A naprawdę powinna o tym decydować matka, bo to matka takie rzeczy wie – dodawał.

W tym przypadku Komisja upomniała posła.

