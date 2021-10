"Odrzucona przez zamordystów". 397 posłów przeciwko procedowaniu ustawy

Za wprowadzeniem projektu do porządku dziennego i przeprowadzeniem pierwszego czytania opowiedziało się oprócz posłów Konfederacji także 13 posłów z klubu PiS, 1 z Koalicji Polskiej oraz 1 z koła Polskie Sprawy – łącznie 25 głosów.

Ponadto 9 posłów PiS (oraz 3 Kukiz’15) wstrzymało się w tej sprawie od głosu.

"Ustawa #StopSegregacjiSanitarnej autorstwa #Konfederacja odrzucona przez zamordystów zasiadających w Sejmie. Wszystkim, którzy pytają się co robić, gdy oni, lub ich dzieci, padają ofiarami takiej segregacji odpowiadam: dziękujcie posłom, którzy zagłosowali za odrzuceniem" – skomentował po głosowaniu poseł Artur Dziambor.

twitter

"Przygniatająca większość posłów chce segregować Polaków niezgodnie z ich wolą" – napisał z kolei jego kolega z ław sejmowych Michał Urbaniak.

twitter

Anna Maria Siarkowska podziękowała politykom klubu PiS, którzy głosowali za wprowadzeniem projektu pod obrady. Jednym z nich był Minister Sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.

twitter

Projekt Stop segregacji sanitarnej

Projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej" politycy Konfederacji zaprezentowali pod koniec czerwca. Regulacja zakłada przede wszystkim zakaz dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

– Projekt odpowiada na niedopuszczalną, ale niestety coraz bardziej widoczną w Polsce dyskryminację osób, które nie zaszczepiły się przeciwko COVID-19 – argumentowali w Sejmie politycy Konfederacji: Artur Dziambor, Grzegorz Braun, Michał Wawer i Witold Stoch.

Poseł Grzegorz Braun podkreślił, że nie jest to ustawa antyszczepionkowa. – To jest ustawa, która wykłada kilka oczywistych oczywistości. W preambule przywołujemy artykuły Konstytucji. Po co zatem przekładamy ten projekt, skoro wszystko powinno wynikać z ustawy zasadniczej? Dlatego, że nic z tego w praktyce nie wynika. Ci, którzy potrafili miesiącami gardłować, wznosząc hasło „Konstytucja”, tak jakby ono mówiło samo za siebie, w ciągu ostatniego roku stworzyli wspólnie z aktualnym rządem zjednoczony front covidowy – mówił polityk

Politycy Konfederacji przedstawili założenia ustawy i wskazali 10 przepisów Konstytucji RP, a także 4 przepisy aktów prawa unijnego, które w ich ocenie są łamane poprzez segregację sanitarną.

Zebrali wymaganą ilość podpisów. Pod projektem "Stop segregacji sanitarnej" znalazły się również podpisy polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Sejm zagłosował w sprawie projektu ustawy fundacji Kai GodekCzytaj też:

Segregacja dla kibiców skoków narciarskich. Interweniuje RPOCzytaj też:

Braun publikuje ekspertyzę: Nakaz noszenia masek w Sejmie nielegalnyCzytaj też:

Protest przeciwników segregacji i przymusu szczepień na Covid. Winnicki: To będzie długa batalia