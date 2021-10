Kolejna kara dla Polski, walka Trzaskowskiego z Marszem Niepodległości. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Kolejna kara dla Polski

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej. Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie" – czytamy w środowym komunikacie prasowym TSUE.

Podkreślono w nim, że "poszanowanie środków tymczasowych zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r. jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego".

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Walka Trzaskowskiego z Marszem Niepodległości

W poniedziałek wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał się pod wnioskiem stowarzyszenia Marsz Niepodległości, dotyczącym zatwierdzenia marszu jako wydarzenie cykliczne. Marsz zaplanowano na 11 listopada pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż".

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie stołecznego ratusza i uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji Marszu Niepodległości.

W reakcji Radziwiłł odwołał się od decyzji Sądu Okręgowego. W piątek Sąd Apelacyjny utrzymał jednak w mocy uchylenie decyzji o rejestracji Marszu.

Organizatorzy Marszu i politycy Konfederacji od początku całego zamieszania zapewniają, że 11 Listopada Marsz Niepodległości odbędzie się tak samo, jak co roku.

KRS usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

W czwartek Krajowa Rada Sądownictwa została usunięta z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Za usunięciem KRS oddano 86 głosów. Głosów przeciwnych było 6. Główne zarzuty, które formułowano przeciwko polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa, dotyczyły braku jej niezależności od władzy.

Wniosek o wyrzucenie KRS zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) złożył w maju zeszłego roku. Jednak z powodu pandemii COVID-19 posiedzenie ws. rozpatrzenia wniosku było odkładane.

1. "Szef górniczej "S" nie przebiera w słowach". – To, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zostaliśmy potraktowani gorzej niż bydło – mówi szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki "S".

2. 40 mln euro kary dziennie. Wyciekły szczegóły wniosku Ziobry o ukaranie Niemiec. Minister sprawiedliwości przygotował wniosek do rządu, w którym opisał, jakich konsekwencji domaga się od UE wobec Niemiec.

3. Senator uderza w rządzących i obraża Pawłowicz. "Arogancki i bezczelny polski rząd, weźmie kasę, a dopiero wtedy UE pozna prawdziwe oblicze polskich nacjonalistów, którzy Unii pokażą środkowy palec" – pisze Wadim Tyszkiewicz.

4. "Szantażyści muszą się bać". "Kolejna rezolucja Parlamentu Europejskiego uderzająca w Polskę została przyjęta. Cóż, zero zdziwień" – pisze Paweł Lisicki.

5. "Polska dysponuje atomowym instrumentem". Rektor Kolegium Jagiellońskiego prof. Grzegorz Górski stwierdził, że jeśli Polska chce bronić skutecznie swoich interesów, musi być gotowa na twardą i brutalną grę międzynarodową.

