"Nie wiemy, jak to zrobił, ale udało mu się". 20-latek w oknie życia

O sprawie informuje "Gazeta Wrocławska". Choć na pierwszy rzut oka ta informacja może wydawać się pomyłką, naprawdę do niej doszło. Sytuacja miała miejsce w oknie życia przy ul. Rydygiera we Wrocławiu minionej nocy.

Ok. godziny 1 siostry zakonne obudził alarm, sygnalizujący otwarcie okna życia. Jakież było ich zdziwienie, kiedy zamiast noworodka ujrzały w nim 20-latka. Mężczyzna był kompletnie pijany i nie potrafił wyjaśnić powodów swojego działania. Na miejsce siostry wezwały straż pożarną i policję.

"Nie wiemy, jak to zrobił, ale udało mu się, wcisnął się cały do okna życia i w nim utknął na dobre" – powiedział oficer dyżurny wrocławskiej straży pożarnej. I to właśnie strażacy uwolnili mężczyznę. Później trafił on w ręce policji. – Kontakt z mężczyzną z powodu jego upojenia alkoholowego był mocno ograniczony. Funkcjonariusze wylegitymowali go i odwieźli do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Dopiero jak wytrzeźwieje, będzie go można przesłuchać – przekazał gazecie podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.