Przesilenie ws. Turowa? Moskwa wkracza do gry

Do tej pory negocjacje polsko-czeskie nie przełożyły się na zakończenie konfliktu. W ostatnim czasie strona czeska zaczęła jednak zabiegać o wznowienie rozmów. – Poprosiliśmy Polaków o wznowienie rozmów –stwierdził Vladislav Smrž, czeski wiceminister środowiska w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Polityk podkreśla, że ten spór musi zostać zakończony jak najszybciej i że w tej sprawie panuje konsensus ponadpartyjny. Co ciekawe za wznowieniem rozmów opowiadają się dwie największe partie, które prawdopodobnie niedługo sformują nową większość w parlamencie.

Teraz premier Andrej Babisz przekazał, że minister klimatu Anna Moskwa przyjedzie do Pragi. Do spotkania ma dojść w piątek, co ciekawe minister nie będą towarzyszyć wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński jak również marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski. Do tej pory obaj politycy brali udział w negocjacjach.

Spór o Turów

Na początku roku czeski rząd wniósł przeciwko Polsce skargę do TSUE w związku z działalnością kopalni Turów. Najpierw unijny Trybunał nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia, a kiedy rząd premiera Morawieckiego nie wykonał tego polecenia, TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Polski rząd zdecydowanie wykluczył możliwość zamknięcia kopalni i wygaszenia działającej przy niej elektrowni. Zagroziłoby to bezpieczeństwu energetycznemu kraju, ale także doprowadziłoby Polskę do poniesienia gigantycznych kosztów finansowych oraz możliwych katastrof naturalnych.

