Koronawirus w Polsce. Ministerstwo publikuje najnowsze dane

Nowe zakażenia – jak przekazało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia – wykryto u osób z województw: mazowieckiego (1093), lubelskiego (597), łódzkiego (321), podlaskiego (291), małopolskiego (263), dolnośląskiego (245), pomorskiego (235), zachodniopomorskiego (232), podkarpackiego (226), śląskiego (223), wielkopolskiego (199), kujawsko-pomorskiego (145), warmińsko-mazurskiego (134), lubuskiego (94), świętokrzyskiego (76), opolskiego (54).

86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną – dodaje resort.

Jak poinformowało ministerstwo z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, podczas gdy z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

Łącznie od początku pandemii liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 3 034 668, z czego 77 021 osób zmarło.

Szczepienia przeciw COVID-19 co roku?

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 dzisiaj głos w sprawie możliwości wprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19 w cyklu rocznym. Oznacza to, że niektóre grupy najsilniej narażone na ciężki przebieg choroby (np. seniorzy) musieliby przyjmować preparaty przeciwko koronawirusowi co roku, tak jak szczepionkę przeciw grypie.

Prof. Horban nie wykluczył takiej możliwości. – Tego nie wiemy, dlatego że to jest nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki, po prostu nie wiemy. Możliwe teoretycznie, że tak – przyznał gość RMF FM.

Ekspert powtórzył także informacje dotyczące skuteczności szczepionek.

– Szczepienia nie zabezpieczają w 100 proc. przed zachorowaniem. Wychodzimy z domu i nie wiemy, czy dojedziemy, bo mamy prawo jazdy i możemy ulec wypadkowi, nie zabezpiecza. Natomiast zabezpiecza prawie w 100 proc. przed ciężkim przebiegiem choroby. Słowo prawie też oznacza, że nie 100 proc. – powiedział.

