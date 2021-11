Ta sama osoba grozi politykom PiS i PO? Nieoczekiwany zwrot w sprawie

Politycy Platformy Obywatelskiej w ostatnich dniach informują o pogróżkach, jakie otrzymują. Groźby miały być wystosowane pod adresem Dariusza Jońsiego, Radosława Sikorskiego czy Donalda Tuska. Teraz na Twitterze kolejny polityk opozycji informuje o podobnym przypadku. Tym razem groźby wystosowano pod adresem Pawła Kowala.

W pełnym wulgaryzmów wpisie anonimowy internauta groził politykowi, że go zabije za pomocą maczety. "Jestem dziki jak murzyn i tak samo cię zmasakruję, dozobaczenia" – czytamy w wiadomości. "Właśnie jestem na Policji. Konkretnie podeszli do tematu" – napisał w kolejnym komentarzy Kowal.

Katarzyna Lubnauer poinformowała na Twitterze, że dostała bliźniaczy wpis.

Zaskakujący zwrot w sprawie

Teraz jednak Maciej Wąsik informuje, że podobne wiadomości są wysyłane nie tylko do polityków opozycji. Wiceminister podkreśla, że wszystko wskazuje na to, że za pogróżkami stoi ta sama osoba. "Pawle, wielu polityków ostatnimi czasy dostało groźby. Ewidentne to samo pióro. Pilnie zgłoś groźby na policję" – napisał.

Wąsik dodał do swojego wpisu wiadomość, jaką otrzymał od anonimowego internauty. Również tutaj pojawiła się maczeta. "Macieju Wąsik mam maczetę i u***ie ci nią kończyny, jestem byczek z osiedla i no po prostu cię zapi***olę w imię zasad, za moje mordeczki. Jutro zaczaję się na ciebie na cmentarzu i do razu wpakuję do grobu" – czytamy w wiadomości udostępnionej przez Wąsika.

Głos w sprawie zabrał również były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. "Zaczyna mi to przypominać jakąś zorganizowaną akcję Ceber Ludzików ze wschodu!!! W każdym razie ogromna podłość" – napisał polityk.

