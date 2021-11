Rozpoczyna się naliczanie kary dla Polski. ”Władze wciąż nie odebrały postanowienia”

Pod koniec października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mimo nakazu natychmiastowego zawieszenia jej działalności w lipcu bieżącego roku.

Kara naliczana od doręczenia postanowienia

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Rząd już od kilku miesięcy zapowiadał, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. To nie przekonało jednak TSUE, który zasądził najwyższą w historii jego orzecznictwa karę dla państwa członkowskiego. Jak podkreślił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, kwestia likwidacji ID powinna zostać przedstawiona w Sejmie w ciągu najbliższych tygodni. Podobne zapowiedzi złożył wcześniej prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.

Polska nie odebrała postanowienia

Według informacji podawanych przez korespondentkę RMF FM w Brukseli Katarzynę Szymańską-Borginon, polska strona wciąż nie odebrała postanowienia o nałożonej karze.

– Zasada jest taka, że jeżeli nikt nie otworzy przesyłki - to po 7 dniach i tak uważa się automatycznie, że postanowienie zostało doręczone. Dzisiaj mija właśnie tydzień – czytamy na stronach RMF24.pl.

Stacja wskazuje, że dzięki nieodbieraniu postanowienia przez ostatnie siedem dni, polskie władze zaoszczędziły siedem milionów euro. Rozmówcy RMF wskazują, że rząd w Warszawie wykorzystał w ten sposób przysługujące mu prawo, choć praktyką w UE jest odbieranie takich postanowień jak najszybciej.

Według rozmówców RMF FM w Komisji Europejskiej panuje przekonanie, że Polska w ten sposób chce grać na czas „by odwlec wejście w życie decyzji o Izbie Dyscyplinarnej”.

