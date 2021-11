Prof. Flisiak: Z zakażeniami będziemy się bujać do wiosny

"Mimo spadającej dynamiki zakażeń będzie ich jednak wciąż przybywać, a wraz z nimi chorych w szpitalach i pod respiratorami" – alarmuje "Gazeta Wyborcza".

– Rząd najwyraźniej uważa, że lepiej tworzyć nowe łóżka, niż zrobić tak, by nie były potrzebne – mówi dziennikowi jeden z członków Rady Medycznej. Chodzi o powszchne wprowadzenie "paszportów sanitarnych", które ograniczyłyby osobom niezaszczepionym lub z negatywnym wynikiem testu wejście np. do kina czy do restauracji. "GW" zaznacza, że rraktycznie cała Rada Medyczna popiera pomysł z paszportami, ale nieformalnie. Formalnego stanowiska nie ma.

– Rząd nie chce takich rozwiązań, więc nas o to nie pyta. To gra na przeczekanie. Najwyraźniej liczą na to, że wskaźniki za niedługo przestaną rosnąć, a potem spadną do kilku tysięcy dziennie i z tymi kilkoma tysiącami na dzień będziemy się tak bujać do wiosny – ocenia prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz członek Rady Medycznej.

"Pali się nam grunt pod nogami"

– Jak rząd chce, to wprowadza ustawy z dnia na dzień. Widać, że tym razem nie chce. A nam się już pali grunt pod nogami. O tym, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, dowiaduję się dopiero, jak wybuchnie mi ognisko epidemiczne i sanepid wysyła niezaszczepionych na kwarantannę – mówi "Wyborczej" dyrektor szpitala na południu Polski.

Koronawirus w Polsce

Mamy 10 429 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w środę MZ. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby.

Nowe zakażenia SARS-CoV-2 dotyczą województw: mazowieckiego (2036), lubelskiego (1761), podlaskiego (708), pomorskiego (654), łódzkiego (637), dolnośląskiego (614), małopolskiego (589), śląskiego (558), kujawsko-pomorskiego (478), wielkopolskiego (465), podkarpackiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), zachodniopomorskiego (415), świętokrzyskiego (214), opolskiego (160) i lubuskiego (134).

