"Będziemy krok po kroku obalać kłamstwa". Kolejna wygrana Obajtka z portalem "GW"

"Kolejny druzgocący dla Wyborcza.pl wyrok sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie jednoznacznie stwierdził, że portal musi opublikować sprostowanie nieprawdziwej informacji na temat mojej rzekomej współpracy z grupą Macieja C. Będziemy krok po kroku obalać kłamstwa GW" – poinformował na Twitterze Daniel Obajtek.

Jak podaje polskatimes.pl, sprawa dot. artykułu pt. "Kto wycofał sprawę Obajtka z sądu? Na czele prokuratury żona polityka PiS". Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił powództwo Daniela Obajtka i zobowiązał redakcję portalu do opublikowania sprostowania prezesa PKN Orlen.

Wyborcza.pl ma opublikować oświadczenie

"W artykule, opublikowanym w dniu 17 marca 2021 r. na portalu www.wyborcza.pl podano nieprawdziwą informację, że Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do sądu akt oskarżenia, w którym oskarżono mnie o współdziałanie ze zorganizowaną grupą przestępczą, którą kierował Maciej C., ps. "Prezes". Oświadczam, że nigdy nie przedstawiono mi zarzutu współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą, w tym grupą, którą miał kierować Maciej C., ps. "Prezes". W konsekwencji Prokuratura nigdy nie mogła wnieść do sądu aktu oskarżenia opartego o taki zarzut" – tak brzmi treść oświadczenia Daniela Obajtka, które ma opublikować serwis.

Sprostowanie powinno znajdować się na portalu wyborcza.pl przynajmniej tak długo, jak długo znajdował się tam artykuł zawierający nieprawdziwe informacje. Redakcja ma trzy dni robocze od momentu uprawomocnienia się wyroku, aby wykonać to zobowiązanie – opisuje polskatimes.pl.

