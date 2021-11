"Będzie próba siłowego przekroczenia granicy". MSZ ostrzega przed prowokacją

Najprawdopodobniej celem marszu imigrantów będzie przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Jedno z tego typu nagrań zamieścił na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych.

"Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów. Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski" – pisze Żaryn.

twitter

O masowych ruchach imigrantów w kierunku polskiej granicy pisał w mediach społecznościowych również Jakub Kumoch, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

"Wygląda na to, że KGB Łukaszenki, planuje kolejną operację z wykorzystaniem ludzi jako żywych tarcz, taki Usnarz 2.0. Duża grupa ludzi zbiera się w pobliżu przejścia granicznego w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Nie są to zmarznięte dzieci. Media zachęcam do odpowiedzialności" – przekazał na Twitterze.

twitter

Wawrzyk: Jesteśmy gotowi

Sytuację na granicy oraz marsz imigrantów w stronę polskiego przejścia granicznego komentował w poniedziałek rano wiceminister spraw zagranicznych. Piotr Wawrzyk potwierdził informacje, które pojawiły się w internecie.

– Na dziś szykowano dużą prowokację na granicy w Kuźnicy Białostockiej. Wygląda na to, że będzie tam próba siłowego przejścia przez przejście graniczne. Po tamtej stronie jest chęć wywołania dużego incydentu, najlepiej ze strzałami i ofiarami śmiertelnymi – powiedział na antenie radiowej "Jedynki".

Jak zapewnił Wawrzyk, Polska jest gotowa na tego typu działania.

– Reagujemy w sposób adekwatny do sytuacji. Nic ponadto, co jest konieczne do tego, żeby granica Rzeczypospolitej była szczelna – powiedział.

Największa próba przekroczenia granicy

Kilkanaście minut przed godziną 9.00 Stanisław Żaryn zamieścił kolejny wpis w mediach społecznościowych.

"W grupie, którą Białorusini uformowali, przeważają młodzi mężczyźni. Rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" – napisał.

twitter

"Rozpoczyna się właśnie marsz na polską granicę. Proszę się przyjrzeć uformowaniu tej kolumny, udziałowi KGB Łukaszenki i potencjalnemu wykorzystywaniu dzieci. Patriota, niezależnie od poglądów, staje w takiej sytuacji po stronie @Straz_Graniczna i obrońców naszych granic" – skomentował ten wpis Jakub Kumoch.

Czytaj też:

"Na szczęście broń nie wystrzeliła". Kolejne prowokacje na granicyCzytaj też:

Żaryn: To nowy etap działań prowokacyjnych Białorusi