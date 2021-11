Marsz na polską granicę. Reaguje premier Morawiecki

W internecie zaczęły pojawiać się niepokojące filmy, na których widać, jak kilka setek migrantów formuje kolumnę i kieruje się w stronę polskiego przejścia granicznego. Polskie służby potwierdziły te informacje. W mediach społecznościowych wpisy zamieścili m.in. Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych oraz Jakub Kumoch, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, również w mediach społecznościowych, zapewnił, że polskie służby są gotowe na odparcie szturmu.

"Na granicy w Kuźnicy jest @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i Wojsko Polskie. Polskie służby są przygotowane na wszelkie okoliczności" – napisał polityk na Twitterze.

Podobne zapewnienia padły z ust wiceministra spraw zagranicznych.

– Reagujemy w sposób adekwatny do sytuacji. Nic ponadto, co jest konieczne do tego, żeby granica Rzeczypospolitej była szczelna – powiedział Piotr Wawrzyk na antenie radiowej "Jedynki".

Sztab kryzysowy

Na niepokojące doniesienia z granicy zareagował również premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika rządu, w poniedziałek o godzinie 13.00 rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego.

"W związku z wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera @MorawieckiM, wiceprezesa Rady Ministrów J. Kaczyńskiego, ministra @Kaminski_M_, ministra @MBlaszczak oraz przedstawicieli właściwych służb" – napisał Piotr Müller na Twitterze.

Z kolei sam premier Morawiecki zamieścił na Facebooku wpis, w którym apeluje o polityczny konsensus w sprawie ochrony polskiej granicy.

"Granica państwa polskiego to nie jest tylko linia na mapie. Ta granica jest świętością, za którą przelewały krew pokolenia Polaków! W obliczu zagrożenia, strzeżenie granic powinno być czymś absolutnie oczywistym i być oparte o konsensus wszystkich sił politycznych" – napisał szef rządu.

