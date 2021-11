Tusk chce bezpośrednio rywalizować z Kaczyńskim. Siemoniak zdradza jego plan

Według informacji, które przekazał dziennikowi „Super Express” wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak, były premier, dziś przewodniczący partii Donald Tusk, chciałby wystartować z tego samego okręgu co wicepremier Jarosław Kaczyński.

Informacje Siemoniaka potwierdza współpracownik Tuska.

– Sądzę, że Donald Tusk wystartuje na posła w Warszawie w najbliższych wyborach parlamentarnych – mówi w rozmowie z dziennikiem.

Rywalizacja w Warszawie

Podobna rywalizacja już odbyła się w stolicy. W 2007 roku obaj politycy wystartowali z Warszawy. Wówczas Tusk otrzymał 534 tys. głosów, a Jarosław Kaczyński 274 tys.

Europoseł PiS Karol Karski w rozmowie z „SE” twierdzi, że prezes PiS w najmniejszym stopniu nie obawia się takiej rywalizacji.

– Widać zresztą, że Tusk po utracie pracy w Europejskiej Partii Ludowej jest tak napalony na władzę, że już na dwa lata przed wyborami mówi o tym, skąd będzie kandydował. To po prostu śmieszne. My nadal robimy swoje, realizujemy swój program i wiemy, że pracą, a nie obietnicami wygrywa się zaufanie i głosy Polaków – mówi Karol Karski.

Pomysł Tuska

Lider Platformy Obywatelskiej przekonuje, że ma receptę na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości.

– Bez silnej centrowej partii, nie będziemy w stanie ani zorganizować opozycji w całość, zdolną do pokonania PiS-u. I charakter tej zmiany też będzie ryzykowny, jeśli nie będzie poddany tej logice umiarkowanej przyzwoitości – przekonuje Donald Tusk w wywiadzie udzielonym "Newsweekowi".

Szef PO odpowiedział też na zarzuty o to, że jego formacja proponuje Polakom jedynie "anty-PiS": – To jest najbardziej bałamutne określenie, że Platforma jest tylko antyPiS-em i to nie wystarczy. Dlaczego to jest bałamutne? Bo jest z definicji jakby negatywne. Być przeciwko PiS-owi, skutecznie mobilizować Polaków do tego, aby przegłosowali zmianę tej władzy, jest najbardziej pozytywnym programem politycznym w historii od 1989 roku.

