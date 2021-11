Białoruskie służby szykują szturm migrantów. W sieci nagrania

Przedstawiciele polskich władz zapewniają, że polskie służby są gotowe na odparcie szturmu. Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika rządu, w poniedziałek o godzinie 13.00 rozpocznie się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego oraz ministrów Kamińskiego i Błaszczaka.

Migranci przy Kuźnicy Białostockiej. Niepokojące nagrania

W mediach społecznościowych opublikowano szereg nagrań, przedstawiających kolumnę migrantów. Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło na Twitterze materiał, na którym pokazano widok obozowiska z powietrza. Nagrania pojawiły się m.in. na koncie kanału Nexta. Widać na nich m.in. uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb, „pilnujących” migrantów.

Polskie służby są gotowe

Politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Polski zapewniają, że polska granica pozostanie nienaruszona. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w mediach społecznościowych, zapewnił, że polskie służby są gotowe na odparcie szturmu.

"Na granicy w Kuźnicy jest @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i Wojsko Polskie. Polskie służby są przygotowane na wszelkie okoliczności" – napisał polityk na Twitterze.

Podobne zapewnienia padły z ust wiceministra spraw zagranicznych.

– Reagujemy w sposób adekwatny do sytuacji. Nic ponadto, co jest konieczne do tego, żeby granica Rzeczypospolitej była szczelna – powiedział Piotr Wawrzyk na antenie radiowej "Jedynki".

Również szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnia, że polscy funkcjonariusze są gotowi na zatrzymanie nielegalnych imigrantów. Polityk przekazał, że w newralgicznym punkcie granicy została zwiększona liczba funkcjonariuszy.

"Monitorujemy sytuację w Kuźnicy od kilku dni i jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Twarda obrona granicy jest naszym priorytetem. Zwiększyliśmy liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów i żołnierzy. Czekamy w pełnej gotowości" – napisał minister na Twitterze.

