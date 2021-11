"Zwalczanie kłamstwa oświęcimskiego a swoboda badań i opinii". Specjalny dodatek "Do Rzeczy"

W dodatku specjalnym "Do Rzeczy" m.in.:

Zbrodnia, kłamstwo i kara – „Kłamstwo oświęcimskie” to termin ogólny, bardzo chwytliwy, ale nie dotyczy on jedynie negowania faktu mordowania ludzi w Auschwitz, lecz w ogóle zaprzeczania zbrodniom III Rzeszy. Od zbrodni przeciw pokojowi do masowych egzekucji i komór gazowych.

Prawny bat na fałszerzy – Polska penalizuje „kłamstwo oświęcimskie” podobnie jak inne kraje Europy Środkowej, zakazując negowania zbrodni niemieckich na równi z kłamaniem na temat mordów komunistycznych. Zupełnie inaczej podchodzi do tego Zachód.

Mówienie o "polskich obozach koncentracyjnych" to kłamstwo oświęcimskie. Z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim rozmawia Jacek Przybylski.

Powrót "kłamstwa katyńskiego" – odpowiedzialność Stalina za mord na polskich oficerach jest dziś w Rosji albo rozmywana, albo negowana. A przecież „kłamstwo katyńskie” jest dla prawdy o drugiej wojnie światowej nie mniej groźne niż „kłamstwo oświęcimskie”.

