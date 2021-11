Szpitale tymczasowe w Polsce. Szef RARS podał najnowsze informacje

Szef RARS pytany był w TV Republika, jak wygląda przygotowanie w Polsce do czwartej fali pandemii.

Kuczmierowski powiedział, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest gotowa, by - w przypadku zapotrzebowania - rozbudowywać szpitale tymczasowe.

– W tej chwili takiej potrzeby nie widać. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie ze szpitalami i wojewodami. Zapotrzebowania w trybie awaryjnym nie ma – powiedział Kuczmierowski. – Jesteśmy zaangażowani w otwieranie kolejnych szpitali tymczasowych, które przez ostatnie miesiące były wygaszone i czekały na ten moment – dodał.

Poinformował, że "obecnie otwartych jest 18 szpitali tymczasowych i kilka kolejnych jest przygotowywanych do otwarcia". – Nie ma natomiast żadnego zapotrzebowania ze strony wojewodów na jakikolwiek dodatkowy sprzęt. Oznacza to, że środki, które w ostatnich miesiącach przekazywaliśmy są wciąż wykorzystywane – powiedział szef RARS.

– Doświadczenie ostatnich tygodni pokazuje, że szczepienia są skuteczne. Widać to po skali zachorowań i hospitalizacji. Udział osób niezaszczepionych w obu przypadkach jest mały – zwrócił uwagę Kuczmierowski.

Koronawirus w Polsce

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 7316 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 1878 i Lubelszczyźnie - 730. Zmarły zaś trzy osoby z COVID-19. W niedzielę z danych MZ wynika, że badania potwierdziły 12 493 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zaś 24 osoby z COVID-19 zmarły. W sobotę zaraportowano 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz śmierć 186 osób z COVID-19.

Z najnowszych danych udostępnianych w poniedziałek na stronach rządowych wynika, że w Polsce od początku rozpoczęcia szczepień, czyli od końca grudnia 2020 roku, wykonano 39 469 339 szczepień przeciw COVID-19. Podano też 1 017 854 dawek przypominających.

Szef RARS powiedział, że w ostatnich dniach zainteresowanie szczepieniami rośnie. – W stosunku do ubiegłego tygodnia mamy dwukrotnie więcej zamówień na szczepionki do punktów szczepień. To oznacza, że Polacy ruszyli ponownie na szczepienia. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma, a nie będzie to tylko chwilowy wzrost – powiedział Kuczmierowski.

Czytaj też:

Ekspert: Ochrona zapewniana przez szczepionki z czasem zanikaCzytaj też:

Czarnek: Przechodzenie na jakikolwiek systemowy tryb zdalny w szkołach jest niemożliwe