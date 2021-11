Korzyści płynące z dwujęzyczności – odsłona nowego spotu kampanii #KtoTyJesteś

Bohaterowie nowego spotu przekonują nas, że znajomość języka polskiego otwiera nowe możliwości. Tym razem mierzą się z wyzwaniami stawianymi im przez potencjalnego pracodawcę. Nieco przerysowane postaci, budowane w trakcie filmu napięcie i nieoczekiwane zakończenie mają zwrócić uwagę i pokazać zawodowe oraz ekonomiczne korzyści wynikające z dwujęzyczności.

- Osoby dwujęzyczne mają większe możliwości edukacyjne i zawodowe. Dwa razy więcej uczelni do wyboru i możliwość pracy w obu krajach to tylko część korzyści, jakie daje biegła znajomość dwóch języków. Osoby dwujęzyczne naturalnie zyskują dostęp do prestiżowych zawodów takich jak tłumacz książek, pracownik ambasady albo zagranicznych oddziałów polskich mediów. Podsumowując, dwujęzyczność to jeden z największych atutów, jakie możemy dziś zaprezentować na rynku pracy – zwraca uwagę Mikołaj Falkowski, Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Posługiwanie się biegle dwoma językami to także umiejętność, która pozwala postrzegać nas jako osoby lepiej wykształcone i bardziej interesujące. Znajomość języków wpływa na kreatywność, ma bowiem bezpośrednie przełożenie na umiejętność postrzegania tej samej rzeczy z różnych punktów widzenia. Ponadto, osoby dwujęzyczne lepiej radzą sobie z zapamiętywaniem, skuteczniej się uczą – mają mniej problemów z koncentracją, a ich mózg jest bardziej wytrenowany. To wszystko sprawia,

że są szczególnie pożądanymi pracownikami na rynku pracy.

Spot promocyjny 3.edycji kampanii #KtoTyJesteś można obejrzeć m.in. na kanale YouTube Fundacji, na profilu kampanii na Facebooku oraz na stronie www.ktotyjestes.pl.

Działania w ramach kampanii #KtoTyJesteś realizowane są od początku października i potrwają do końca listopada br. Organizatorzy prowadzą m.in. konkurs grantowy dla szkół, konkurs dla dziennikarzy polonijnych oraz webinary z udziałem ekspertów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.ktotyjestes.pl. Projekt jest finansowany ze środków KPRM w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Organizatorem kampanii #KtoTyJesteś jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.