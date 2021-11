Święto Niepodległości. Czarnek wystosował list

"Narodowe Święto Niepodległości to szczególny dzień w kalendarzu polskich rocznic historycznych. Pamięcią sięgamy do wydarzeń z 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapę Europy. Ze czcią wspominamy pokolenia Polaków, którzy w najróżniejszy sposób – często w odległych zakątkach świata – walczyli o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny" – napisał Czarnek.

"Myślimy o tych, którzy w najcięższych czasach zaborów zawsze zachowywali Polskę w swoim sercu i wytrwale dążyli do ocalenia naszej kultury oraz narodowej tradycji. Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości przypomina nam, że każdego dnia jesteśmy zobowiązani do dbania o pomyślność naszego kraju. W trosce o wspólne dobro najpełniej przejawia się nowoczesny patriotyzm i poczucie obywatelskiego obowiązku. Tylko taka postawa pozwala nam być duchowymi spadkobiercami tych, którzy ofiarnie i bezgranicznie służyli Polsce" – podkreślił szef MEiN.



Według niego "obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w znakomity sposób wpisują się w ideę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności". "Są one wyrazem szacunku i czci, a także świadectwem dla młodego pokolenia. To bardzo ważne, aby w młodych ludziach kształtować szacunek dla naszej historii, przywiązanie do symboli narodowych, a także poczucie dumy z bycia Polakami. Serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkim radosnego świętowania!" – czytamy w liście Czarnka, który stanowisko ministra edukacji i nauki objął w październiku 2020 roku.



