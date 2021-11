Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce

"We wrześniu 30-letnia Polka zmarła na sepsę, ponieważ lekarze nie przeprowadzili ratującej życie aborcji, czekając na obumarcie płodu z powodu ograniczeń dotyczących legalnej aborcji w Polsce" – czytamy w komunikacie służb prasowych Parlamentu Europejskiego.

W rezolucji przyjętej w czwartek 373 głosami za, 124 przeciw, przy 55 wstrzymujących się posłowie do PE wezwali polski rząd do "zapewnienia, że już żadna kobieta w Polsce nie umrze z powodu tego restrykcyjnego prawa".

"Posłowie po raz kolejny zdecydowanie potępiają bezprawne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wprowadzające niemal całkowity zakaz aborcji i zagrażające tym samym zdrowiu i życiu kobiet. Wzywają polski rząd do szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępu do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych dla wszystkich kobiet" – napisano.

PE: To systemowy upadek rządów prawa w Polsce

Europarlamentarzyści wyrazili ubolewanie z powodu tego, że Polki "muszą wyjeżdżać za granicę w celu dokonania aborcji" lub "donosić ciążę wbrew swojej woli, także w przypadku śmiertelnego upośledzenia płodu".

Z tego powodu PE wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej do skuteczniejszej współpracy w celu "ułatwienia transgranicznego dostępu do aborcji, na przykład poprzez zapewnienie polskim kobietom dostępu do bezpłatnej i bezpiecznej aborcji w innych krajowych systemach opieki zdrowotnej".

Według europosłów, zeszłoroczne orzeczenie TK w sprawie aborcji to kolejny przykład "politycznego przejęcia władzy sądowniczej i systemowego upadku rządów prawa w Polsce".

Czytaj też:

Zaostrzenie prawa aborcyjnego. Terlecki zdradza, jak zagłosuje PiSCzytaj też:

Joanna Mucha: Jestem za liberalizacją ustawy aborcyjnej