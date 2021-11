Brutalna zbrodnia. Śmiertelnie pobito zakonnika

Do napaści doszło 11 listopada w siedleckim parku. Duchowny od 16 lat przebywał w zakonie, natomiast od 9 lat pełnił posługę kapłana.

Zakonnik został dotkliwie podbity przez nieznanych sprawców. Wieczorem ok godziny 20 został znaleziony w parku i z ciężkimi urazami głowy przewieziony do szpitala. Niestety mimo pomocy lekarzy nie udało się go już uratować.

Duchowny zmarł o 3 nad ranem 12 listopada.

Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Wiadomo, że dokonano oględzin miejsca pobicia. Obecnie nie wiadomo, ani kto stał za tą zbrodnią, ani jakie były dokładne pobudki napastników. Nie wiadomo też, o której godzinie doszło do napaści.

Czytaj też:

Makabryczne odkrycie. Znaleziono zwłoki księdzaCzytaj też:

Antyklerykalna ciężarówka. "Strajk Kobiet" wspiera kolejną skandaliczną akcję