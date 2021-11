Nie ma legitymacji ISIS, to niewinny

W Polsce opinia publiczna nigdy na poważnie nie traktowała zagrożenia terrorystycznego, a Państwo Islamskie wydawało się nie być naszym problemem. Częściowo wynikało to z niewielkiej liczby muzułmanów mieszkających w naszym kraju i tego, że nie do nas kierowała się fala migrantów w 2015 r. A choć niektóre środowiska próbowały wówczas zakrzyczeć wszelkie ostrzeżenia, wymachując zdjęciami małych, zapłakanych dzieci, to funkcja maskująca jest w zasadzie immanentnym składnikiem strumienia migracyjnego.