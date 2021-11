Szturm na Polskę. Kamila Baranowska zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– O wszystkich frontach wojny hybrydowej pisze Maciej Pieczyński. Generał Roman Polko w rozmowie z Karolem Gacem mówi wprost - to jest wojna. Piotr Semka przypomina poprzednie kryzysy migracyjne zastanawiając się, dlaczego niektóre środowiska zlekceważyły sygnały zwiastujące obecny kryzys, a Rafał Ziemkiewicz zastanawia się jaką rolę w rozpropagowaniu narracji Łukaszeni odegrała polska opozycja – mówi Baranowska w zapowiedzi najnowszego numeru "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Po śmierci młodej kobiety w Pszczynie opozycja postanowiła zagrać aborcyjną kartą, by kolejny raz wyprowadzić ludzi na ulicę. Dezinformowano też na temat sytuacji prawnej w Polsce w kwestii ochrony życia i zdrowia matki oraz dziecka w prenatalnej fazie życia – zauważa Tomasz Rowiński w artykule „Proaborcyjne dezinformacje”.

– Ubecy zabili Jana „Anodę” Rodowicza, zgniatając go w szafie. Potem prześladowali jego brata. Wsadzono go do więzienia z wyrokiem śmierci – pisze Jerzy Dąbrowski w artykule „Prześladowanie Rodowiczów”.

– Polskie sądy są zupełnie nieprzygotowane do prowadzenia spraw dotyczących zagrożenia terrorystycznego – ostrzega Witold Repetowicz w tekście „Nie ma legitymacji ISIS, to niewinny”.

