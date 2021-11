Kraska: Ostatniej doby zakaziło się mniej niż 10 tys. osób. "Mandatów przybywa"

Gość "Sygnałów Dnia" poinformował, że w poniedziałek ostatniej doby odnotowano mniej niż 10 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

– Na pewno nie odzwierciedla tej sytuacji epidemiologicznej, która jest w tej chwili w naszym kraju. To jest 9512 nowych przypadków. Ale jeżeli porównamy ten wynik do ubiegłego poniedziałku, to jest wzrost o 30%. Czyli mimo tych czterech dni wolnych widzimy, że jednak tych nowych zakażonych osób przybywa – ocenił Kraska.

Wiceminister zdrowia przyznał, że osób, które chcą się zaszczepić trzecią dawką przybywa. – Ale chciałbym, by było ich jeszcze więcej" – dodał.

– Ostatnio zaszczepionych trzecią dawką przypominającą było ponad 1,2 mln Polaków – poinformował.

Dodał, że "badania z całego świata pokazują, że trzecia dawka szczepienia powoduje, że nasza odporność zdecydowanie rośnie". – To zabezpiecza nas przed zachorowaniem i ciężkim przebiegiem COVID-19 – podkreślił.

Dodatkowych obostrzeń nie będzie

Pytany o ewentualne wprowadzenie obostrzeń w powiatach, gdzie jest najwięcej przypadków zachorowań na COVID-19, Kraska poinformował, że obecnie wprowadzenie dodatkowych obostrzeń nie jest planowane. – Na dziś nie planujemy jakichś dodatkowych obostrzeń w tych powiatach, gdzie nowych przypadków jest najwięcej – poinformował.

– Widzimy, że dwa województwa, które do tej pory przodowały, czyli województwo lubelskie i województwo podlaskie, tam w tej chwili wydaje się, że dochodzi do wyhamowania tych nowych przypadków. Mam nadzieję, że to będzie trend już stały – dodał.



Wiceminister zdrowia podkreślił, że w tej chwili służby koncentrują się na egzekwowaniu obowiązujących obostrzeń.

– W tej chwili służby do tego powołane, czyli policja, służby sanitarne egzekwują np. noszenie maseczki w komunikacji miejskiej, w supermarketach, w sklepach. W tej chwili są wystawiane mandaty i tych mandatów niestety, mówię z ubolewaniem, codziennie przybywa coraz więcej – stwierdził Kraska.

Czytaj też:

Izrael: Władze zdecydowały o szczepieniu dzieci w wieku od 5 do 11 latCzytaj też:

Trzecia dawka szczepionki. Kontrowersyjna propozycja eksperta