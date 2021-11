Kary TSUE dla Polski. Ziobro składa wniosek do TK

Na początku obecnego roku czeski rząd wniósł przeciwko Polsce skargę do TSUE w związku z działalnością kopalni Turów. Najpierw unijny Trybunał nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia, a kiedy rząd premiera Morawieckiego nie wykonał tego polecenia, TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

Kolejna kara dla Polski to efekt sporu o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Pod koniec października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie w związku z dalszym funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, mimo nakazu natychmiastowego zawieszenia jej działalności w lipcu bieżącego roku.

Wniosek Ziobry

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała o wniosku Zbigniewa Ziobry dotyczącym zbadania zgodności z prawem kar nałożonych przez TSUE na Polskę. W szczególności chodzi o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Prokurator Generalny twierdzi, że TSUE przekroczył swoje kompetencje nakładając na polski rząd obie kary. W efekcie Trybunał bezprawnie przyznał sobie prawo do karania państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski, poprzez nieuprawnione rozszerzenie kompetencji ustanowionych przez unijne traktaty.

We wniosku znalazło się także odniesienie do artykułu 39. Statutu TSUE, który upoważnia prezesa lub sędziego TSUE do nałożenia na Polskę środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów RP.

