Minister Rau o możliwości uruchomienia art. 4 Traktatu NATO

Unia Europejska wydała zgodę na sankcje wobec Białorusi za atak hybrydowy z udziałem migrantów. Decyzję o sankcjach podjęli ministrowie spraw zagranicznych wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wiadomość przekazała w poniedziałek Beata Płomecka, korespondent Polskiego Radia z Brukseli.

Jednocześnie w kraju toczy się dyskusja, czy nadszedł odpowiedni moment, by uruchomić procedurę z art. 4 Traktatu o NATO, czy należy się z tym wstrzymać. Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że „Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Premier Morawiecki przyznał w niedzielę, że Polska rozważa taki wariant.

Rau o sankcjach na Białoruś

W poniedziałek, po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych do wspomnianych kwestii odniósł się minister Zbigniew Rau.

Polityk przekazał, że w kwestii kolejnych rozmów o sankcjach nikt nie oponował. – Bezwzględnie szósta rudna będzie potrzebna dlatego, że ta wojna hybrydowa, którą jesteśmy dotknięci, nasila się – zaznaczył.

– Druga sprawa nie mniej ważna, to źródło, które prowadziło do nakładania sankcji. To mianowicie te oszustwa wyborcze, a potem represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, które bynajmniej nie znikły. Pamiętamy, że ponad 800 aktywistów społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy nadal jest więzionych przez reżim Łukaszenki i tu nie widzimy żadnych oznak postępu – powiedział Zbigniew Rau na konferencji prasowej.

Wariant uruchomienia art. 4 NATO

– Musimy pamiętać o rzeczy zasadniczej, jeśli chodzi o Polskę to, to jest dalsza perspektywa, natomiast rozumiemy stanowisko naszych litewskich partnerów, gdzie ta dyskusja jest dużo bardziej intensywna. My przyrzekliśmy sobie z partnerami litewskimi wymianę informacji, wspólne działania, bo ta wojna hybrydowa dotyczy przede wszystkim nas. Także sprawa jest otwarta chociaż ona ma jeśli chodzi o kalendarz ewentualnych przyszłych wydarzeń inny wymiar dla nas, a inny dla Litwinów – powiedział Zbigniew Rau.

Rau mówił również o kwestii dotkliwości sankcji, jakie UE nałożyła bądź zamierza nałożyć na białoruskie linie lotnicze. Linie lotnicze Belavia zdecydowały, że od 12 Listopada obywatele Syrii, Iraku oraz Jemenu nie mogą już kupować biletów na loty z Turcji na Białoruś.

– Ustaliliśmy i sam podnosiłem tę kwestię, chociaż dzięki zaangażowaniu naszej polskiej dyplomacji, ale także dzięki zaangażowaniu dyplomacji Unii Europejskiej, odnotowaliśmy istotny postęp jeżeli chodzi o zaniechanie takich praktyk przez wiele, wiele linii lotniczych, ponieważ ten proces wygaszania tych wyjazdów z Bliskiego Wschodu do Mińska nie został zakończony, to powinniśmy nadal pracować, nad tym fragmentem sankcji – stwierdził polityk.

Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Art. 4. Traktatu NATO powinien już być uruchomionyCzytaj też:

Gen. Polko: Próg wojny został właśnie przekroczony