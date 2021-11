TSUE wydał kolejny wyrok dotyczący Polski

TSUE wydał wyrok w sprawie polskiego systemu delegowania sędziów. Unijne instytucje od dłuższego czasu krytykowały rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W opinii rzecznika TSUE, wydanej w maju, system delegowania sędziów w Polsce łamie unijne prawo. Teraz Trybunał potwierdził te opinię wyrokiem.

Wyrok TSUE

W opublikowanym orzeczeniu TSUE stwierdza, że prawo UE stoi w sprzeczności z polskim systemem, która umożliwia szefowi resortu sprawiedliwości delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, a jednocześnie daje mu prawo do odwołania sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia.

Zdaniem TSUE, takie rozwiązanie sprawia, że w okresie delegowania sędziowie ci nie są objęci gwarancjami niezawisłości i bezstronności, jakim zwykle powinni podlegać wszyscy sędziowie w państwie prawnym. "Tego rodzaju uprawnienia nie można uznać za zgodne z obowiązkiem przestrzegania wymogu niezawisłości" – czytamy w uzasadnieniu.

"Wymóg niezawisłości sędziowskiej wymaga bowiem, by przepisy dotyczące takiego delegowania przewidywały niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego" – stwierdzają unijni sędziowie.

Wobec braku niezawisłości i bezstronności, stwierdza TSUE, zagrożona jest również zasada domniemania niewinności.

"Tymczasem w ocenianym tu przypadku wygląda na to, że w opisanych powyżej okolicznościach niezawisłość i bezstronność sędziów, a w konsekwencji domniemanie niewinności, mogą być zagrożone" – piszą sędziowie.

Sprawa ma związek z pytaniami prejudycjalnymi, które do TSUE skierował Sąd Okręgowy w Warszawie, a które dotyczyły systemu delegowania sędziów.

Mocne słowa Romanowskiego

Decyzję TSUE w sprawie Polski skomentował w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

"Może niech TSUE przestanie wreszcie się krygować i orzeknie że niepodległa suwerenna Polska jest niezgodna z prawem UE. Bo do tego sprowadza się to szaleństwo eurokratów. Kolejny dowód na to, że konieczna jest reforma sądownictwa bez oglądania się na brukselskich kolonialistów" – napisał wiceszef resortu sprawiedliwości.

twitterCzytaj też:

Kary TSUE dla Polski. Ziobro składa wniosek do TKCzytaj też:

"Brak asertywności, naiwność...". Poseł Solidarnej Polski krytykuje UE