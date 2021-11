Piotr Gąsowski trafił do szpitala. "Przyszła kolej na mnie"

W środę nad ranem Piotr Gąsowski trafił do szpitala. Słynny prezenter jest zakażony koronawirusem. Jak sam przyznał zachorował mimo, że jest w pełni zaszczepiony. Gąsowski twierdzi, że dzięki temu przechodzi wirusa lżej niż inne osoby.

„Uwaga! Relacja niesponsorowana! Dlatego, że jestem zaszczepiony, przechodzę to w miarę łatwo, w przeciwieństwie do niezaszczepionych pacjentów. Widzę to wokół mnie!” – napisał

"Dopadło mnie"

O stanie swego zdrowia aktor poinformował za pomocą mediów społecznościowych. „No i przyszła kolej na mnie... Jestem już w szpitalu pod świetną opieką. Cudowny team ratowników medycznych. W końcu mnie też dowaliło, COVID. Ale jak chorować, to tylko z taką ekipą, która do mnie przyjechała” – napisał na Instagramie.

Na opublikowanym zdjęciu widać, że celebryta ma na twarzy maskę tlenową, słychać również, że oddycha z trudem.

Rekord czwartej fali

Mamy 24 239 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – podało w środę MZ. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarły 463 osoby.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarły 124 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 339 osób" (łącznie 463 zgony w ciągu ostatniej doby).

Opublikowane w środę dane dotyczące zakażeń i zgonów są najgorsze w tej fali pandemii.

Według raportu MZ, łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła w środę do 3 254 875. Od początku wybuchu epidemii z powodu COVID-19 zmarły 79 624 osoby.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 436 285 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 831 903 zakażonych.

