Policja zatrzymała osoby pomagające w przerzucaniu nielegalnych migrantów

Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Imigranci, którzy przybyli na Białoruś, stale próbują przedostać się na teren Unii Europejskiej, często dokonując siłowych prób sforsowania ogrodzenia zbudowanego przez Polskę na pasie przygranicznym.

Zatrzymano przemytników

Dodatkowo dochodzi do licznych prób przerzucenia nielegalnych migrantów na polską stronę przez przemytników, którzy następnie pomagają im przedostać się do Niemiec. Podlaska policja poinformowała w czwartek rano, że doszło do zatrzymania trzech osób zajmujących się tym procederem. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji, którzy chcieli przewieźć 28 osób nielegalnie przebywających w Polsce.

„Wczoraj policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali 3 osoby, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć 28 osób nielegalnie przebywające w Polsce” – informuje policja.

Atak migrantów na polskich funkcjonariuszy

Sytuacja na granicy staje się coraz bardziej napięta. Wzrasta agresja nielegalnych imigrantów wobec polskich funkcjonariuszy, którzy zostali obrzuceni przez cudzoziemców kamieniami i granatami hukowymi. Polskie służby użyły armatek wodnych.

Na newralgicznych odcinkach polsko-białoruskiej granicy służą żołnierze Wojska Polskiego, strażnicy graniczni oraz policjanci. Począwszy od 8 listopada, kiedy to miała miejsce najpoważniejsza próba wtargnięcia na terytorium Polski, polscy funkcjonariusze codziennie odpierają szturmy nielegalnych migrantów.

