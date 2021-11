Niebezpieczny incydent na granicy. Operacją kierował białoruski Specnaz

"Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby" – poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

Resort obrony przekazał, że białoruskie służby najpierw dokonały rekonesansu i prawdopodobnie uszkodziły ogrodzenie graniczne. Następnie zmusi migrantów do obrzucenia kamieniami polskich żołnierzy, co miało odwrócić ich uwagę. Do próby przekroczenia granicy doszło kilkaset metrów dalej.

Operacją kierowały białoruskie jednostki specjalne.

Sytuacja na granicy

Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby odnotowano 501 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Wydano 31 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Służby przelazły również informację, że doszło do kilku prób masowego przekroczenia granicy przed duże grupy cudzoziemców. Największa z nich miała liczyć nawet ok. 500 osób.

Cały czas dochodzi do zatrzymań tzw. kurierów, którzy przemycają na Zachód migrantów, którym udało się sforsować polską granicę. Podlaska policja poinformowała w czwartek rano, że doszło do zatrzymania trzech osób zajmujących się tym procederem. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji, którzy chcieli przewieźć 28 osób nielegalnie przebywających w Polsce.

„Wczoraj policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali 3 osoby, w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele Czeczenii, Syrii i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć 28 osób nielegalnie przebywające w Polsce” – informuje policja.

