"Polska to kraj nazistowski i krwawy reżim Dudy". Ekspert obnaża antypolską propagandę

"Zrobiłem ekstrakt z podstawowych reprezentatywnych komunikatów białoruskiej i rosyjskiej propagandy z ostatnich kilku dni" – poinformował na Twitterze ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu.

"Polska to kraj nazistowski, krwawy reżim Dudy. Polska używa wojska, broni chemicznej przeciwko brzemiennym kobietom i bezbronnym dzieciom. Po tym, jak poważni przywódcy: Łukaszenko, Putin, Merkel rozwiążą wywołany przez Polskę i Litwę kryzys – zajmiemy się Europą Wschodnią: Litwą, Polską, Ukrainą" – taki przekaz płynie ze wschodnich mediów.

To jednak nie koniec. Jak relacjonuje dr Szewko, w propagandzie Białorusi i Rosji "polska armia to zbrodniarze, potwierdzają to polscy aktywiści. Funkcjonariuszeo pwinni stanąć przed międzynarodowymi trybunałami". Nie brakuje analogii historycznych: "Polacy wywołali II wojnę światową i próbują wciągać świat w trzecią wojnę".

"Polska tłumi wolność mediów"

Propaganda zachwala działania Mińska. "Uchodźcy na polecenie Łukaszenki dostają schronienie, żywność i koce. Białoruś zawsze troszczy się o nieszczęśliwych ludzi" – opisuje ekspert. "Na Białorusi istnieje wolność prasy, a Polska bije i prześladuje dziennikarzy. Łamie międzynarodowe standardy" – twierdzą media na wschód od Bugu.

W pozytywnym świetle antypolska propaganda pokazuje za to Niemcy: "Na szczęście są Niemcy, którzy są dla poważnego prezydenta – Łukaszenki – poważnym partnerem do rozmów.

Kto jest winny kryzysu migracyjnego? Jak opisuje dr Wojciech Szewko media obarczają winą Zachód: "To Zachód wywołał kryzys, migracyjny, Zachód zniszczył Irak i Afganistan, Zachód i jego tak zwana demokracja. Polacy najechali Irak i Afganistan".

