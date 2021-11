Gwiazda TVN24 przechodzi do Polsatu

Portal wirtualnemedia.pl opisuje, że Zdanowicz rozstała się z TVN24 w połowie października. W kanale informacyjnym TVN Grupy Discovery pracowała od 2012 roku. Zaczynała od prowadzenia pasma "Dzień na żywo", a styczniu 2014 roku została prowadzącą program "Polska i świat". W sierpniu 2020 roku zaczęła prowadzić też program "Koronawirus raport. Szkoła".

Z informacji serwisu wynika, że Katarzyna Zdanowicz będzie prowadzić główne wydania "Wydarzeń" w Polsacie w weekendy i popołudniowe wydania w dni powszechnie. Dziennikarka ma zadebiutować na antenie w wieczór sylwestrowy lub 1 stycznia.

Prowadzącym weekendowych wydań sztandarowego programu informacyjnego Polsatu ma być też Michał Cholewiński, który w czerwcu przeszedł do Polsat News z TVP Info.

Rewolucja personalna

W ostatnim czasie Polsat News przeżywa dużą rewolucję personalną.

"W ostatnich miesiącach wielu dziennikarzy pożegnało się z Polsat News. Michał Giersz związany ze stacją od 2015 roku przeszedł do CD Projekt Red. U producenta gier komputerowych, takich jak i odpowiada za kompetencje komunikacyjne zespołu. Grzegorz Łaguna został rzecznikiem Kulczyk Foundation. Po 12 latach pracy w Polsat News pożegnał się też prezenter Marek Piotr Wójcicki. Na razie nie zdradza dalszych planów zawodowych. Rafał Miżejewski przeszedł do RMF FM, a Mateusz Maranowski do TVP Info. Z Polsat News pożegnali się także: Magdalena Cenker, Michał Banasiak, Joanna Górska, Wojciech Brzeziński, Mariusz Hradowycz. 1 listopada ze stacji odszedł reporter i prezenter Artur Molęda" – opisuje portal wirtualnemedia.pl.

