Ordynator szpitala zatrzymany za łapówki. W domu miał ponad milion złotych w gotówce

Policjanci KWP w Poznaniu, z wydziału zajmującego się zwalczaniem korupcji, uzyskali informacje na temat działalności lekarza psychiatry i zarazem ordynatora jednego z oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Gnieźnie. Mężczyzna za odpowiednią opłatą umieszczał na oddziale osoby skazane przez sąd, które w ten sposób próbowały uniknąć odsiadki w więzieniu.

Ponad milion złotych w gotówce

– Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać ten wątek, informacje się potwierdziły. W związku z tym, że sprawa już na tym wstępnym etapie wyglądała bardzo poważnie, funkcjonariusze nawiązali kontakt z Prokuraturą Krajową. Po opracowaniu materiału dowodowego, po przeprowadzeniu analizy procesowej prokuratura wszczęła śledztwo, dodatkowo wydała nakaz zatrzymania i doprowadzenia tego lekarza – powiedział rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Policjanci zatrzymali ordynatora. Funkcjonariusze podczas przeszukania domu znaleźli 1,2 mln. zł w gotówce. Zatrzymane zostały również dwie inne osoby zamieszane w proceder.

Na podstawie zebranych materiałów dowodowych prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Prokuratura Krajowa złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Sąd przychylił się do wniosku i cała trójka trafiła do aresztu. Za przestępstwo korupcyjne grozi kara do 8 lat więzienia.

Policja apeluje do światków

Wielkopolska policja wystosowała apel do wszystkich osób, które wręczały łapówki o kontakt. Osoby te mogą uniknąć odpowiedzialności karnej pod warunkiem, że same się zgłoszą do organów ścigania, zanim te ustalą ich ewentualny udział w procederze korupcyjnym.

W związku ze sprawą można się zgłosić do Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KWP w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2 A albo do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

