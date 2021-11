Radni Warszawy podjęli decyzję. Podwyżki dla tysięcy warszawiaków

Radni Warszawy zdecydowali się na przyjęcie nowej metody naliczania opłat za wywóz nieczystości. Od nowego roku mieszkańcy stolicy będą płacić w zależności od metrażu swojego mieszkania. Za przyjęciem uchwały głosowało 39 radnych, a 19 było przeciw.

Nowe stawki

Do tej pory opłaty za wywóz śmieci były naliczane zgodnie z ilością zużytej wody. Nie miała znaczenia liczba lokatorów, ani metrażu lokalu, ale fakt ile wody zużyto w danym okresie. Ten system jednak już wkrótce przestanie obowiązywać.

Uchwała przewiduje pięć stawek:

do 30 mkw – 52 złotych

do 40 mkw – 77 złotych

do 60 mkw – 88 złotych

do 80 mkw – 94 zł

powyżej 80 mkw – 99 złotych.

Największy przeskok stawki jest między mieszkaniami 30 mkw a 40 mkw – różnica wynosi aż 25 zł.

Radni PiS proponowali wprowadzenie do uchwały poprawki zakładającej obniżenie o około 10 zł stawek opłat. Poprawka została jednak odrzucona.

Jeśli wojewoda nie zakwestionuje uchwały, to nowe prawo wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Podwyżki cen

Włodzimierz Karpiński przekonuje, że nowy system naliczania opłat jest "najmniej niesprawiedliwy". – Proponujemy możliwie prosty system, najmniej obciążający portfel mieszkańca – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

Nieco inne zdanie w tej kwestii ma jego klubowy kolega radny Mariusz Frankowski. – Wspomniana metoda nie jest najbardziej sprawiedliwa, ale najbezpieczniejsza z punkt widzenia prawnego i gwarantująca samofinansowanie się całego systemu – ocenia polityk.

Nowy sposób naliczania opłat może faktycznie oznaczać obniżkę podatku, ale przede wszystkim dla osób żyjących wespół z kilkoma lokatorami w kawalerkach, których metraż nie przekracza 30 mkw. Dla osób nie spełniających tych wyśrubowanych warunków nowe przepisy oznaczają po prostu drastyczny wzrost opłat. W najgorszej sytuacji znajdą się mieszkający samotnie emeryci oraz osoby posiadające mieszkania, których metraż przekracza 30 mkw.

