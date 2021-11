Dziękujemy Czytelnikom! "Do Rzeczy" i DoRzeczy.pl ze znacznymi wzrostami

Według wrześniowych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy we wrześniu br. wzrosła sprzedaż tygodnika "Do Rzeczy" w porównaniu z wrześniem 2020 roku o 5,28 proc. Z kolei w prenumeracie e-wydań osiągnęliśmy 33 proc. wzrostu. Licząc wszystkie subskrypcje (papierowe i elektroniczne) mamy 19,96 proc. wzrostu rok do roku, co oznacza, że "Do Rzeczy" jest jednocześnie liderem wzrostu.

– Bardzo się cieszę z tych wyników. Pokazują one, że mimo trudnych czasów, Polacy szukają mediów niezależnych i jednocześnie wiarygodnych, konserwatywnych, ale broniących wolności. Przede wszystkim dziękuję naszym czytelnikom za to, że są z nami, że kupują tygodnik tak w wersji papierowej jak cyfrowej i że odwiedzają nasz portal dorzeczy.pl –mówi red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Wzrosty DoRzeczy.pl

Najnowsze dane pokazują także, że portal DoRzeczy.pl jest dla Państwa portalem pierwszego wyboru wśród portali konserwatywnych. W październiku liczba realnych użytkowników wyniosła 2,57 mln. Drugi serwis wpolityce.pl miał 1,68 mln.

Opiniotwórcze "Do Rzeczy"

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów za 2020 rok, "Do Rzeczy" jest najczęściej cytowanym, czyli najbardziej opiniotwórczym medium w grupie tygodników i dwutygodników. We wrześniu br. "Do Rzeczy" jest w pierwszej dziesiątce najbardziej opiniotwórczych mediów prasowych oraz na drugim miejscu w kategorii tygodniki i dwutygodniki.

